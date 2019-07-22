Nişanda havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
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Çarşamba ilçesinde nişanda havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:52 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde nişanda havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Cayvar Mahallesi'nde nişan töreninde havaya ateş açan Ö.T'yi (38) gözaltına aldı.
Ö.T'nin üzerinde iki adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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