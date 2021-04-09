Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
İnegöl'de kar yağışı başladı. Cuma namazına gidenler soğuk bir havanın ardından namaz vakti kar sürpriziyle karşılaştı. Aninden bastıran kar yağışı sebebiyle camiye giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar - Son Dakika