Son Dakika Haberleri: Nişandan dönen ailenin feci sonu
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Nişandan dönen ailenin feci sonu

47 dakika önce

Erzurum'da menfez duvarına çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Nişandan dönen ailenin feci sonu, System.String[]

Erzurum'da menfez duvarına çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen 25 yaşındaki gencin ve yakınlarının yaptıkları nişan sonrası evlerine döndükleri öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 06.20 sıralarında Erzurum- Tortum yolu Karagöbek mevkiinde meydana geldi. Umut Y. idaresindeki 08 YD 488 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfez duvarına çarpıp şarampole yuvarlandı. Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü Umut Y. (25) ile Birgül Y., Nürgül Ö., Salih Ö. ve Elif Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsileri devam eden ölenlerin acılı yakınları ise sinir krizi geçirdi.

25 yaşındaki Umut Y.'nin Gaziantep'teki nişanından dönen yakınlarının Artvin'in Yusufeli ilçesine döndükleri öğrenildi.

(İHA)

Erzurum, Tortum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
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