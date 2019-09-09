- Nişandan dönen ailenin feci sonu: 2'si çocuk, 5 ölü

Bir gün önce nişanlanmıştı feci şekilde can verdi

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfez duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay bugün saat 06: 20 sıralarında Erzurum - Tortum yolu istikameti karagöbek mevkiinde meydana geldi. 25 yaşındaki Umut Y.'nin Gaziantep'teki nişanından dönen aile Artvin Yusufeliye dönüş yolunda Tortum'da uçurumdan şarampole yuvarlandı.

08 YD 488 plakalı aracın sürücüsü Umut Y. nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce menfez duvarına vuran araç ardından şarampole yuvarlandı. Aracın ters dönmesi sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Umut Y., Birgül Y., Nürgül Ö., Salih Ö., ve Elif Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen araç içerisinde yer alan aileden hiç kimse kurtarılamadı.

Erzurum Adli Tıp Kurumundan otopsileri devam eden ailenin acılı yakınları ise sinir krizi geçirdi.