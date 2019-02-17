Son Dakika Haberleri: Nişandan Dönenlerin Minibüsü Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

Nişandan Dönenlerin Minibüsü Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

10 dakika önce

Mardin Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Nişandan Dönenlerin Minibüsü Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı, System.String[]
Mardin Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bitlis'teki nişan sonrası Midyat'a dönenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenler otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

-Mardin Devlet Hastanesi'nden genel ve detaylar 

MİDYAT (Mardin), -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:22 Kaynak: DHA

Bitlis, Midyat, Mardin, 3. Sayfa
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