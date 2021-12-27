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Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!

27.12.2021 11:05
Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!

Bursa'da dün gece otobanda meydana gelen feci kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden birinin İznik ilçesinde yapılan nişanından dönen iş adamı Mehmet Fatih Sönmez olduğu öğrenildi. Sönmez'den geriye nişan esnasında çekilen kareler kaldı.

Dün gece 23.00 sıraları İstanbul - İzmir otobanı Gemlik istikametinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. İznik'in Orhaniye Mahallesi'ndeki nişandan dönerken kaza yapan araçta bulunan Mehmet Fatih Sönmez'in yanı sıra Ömer Faruk Sönmez ve İsmail Köse hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerini kontrol altına aldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı

NİŞANINDAN İKİ SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan kazanın acı detayları ortaya çıktı. İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'ne Fatmanur Dalgıç ile nişanlanmak için gelen Fatih Mehmet Sönmez'in nişandan 2 saat sonra öldüğü ortaya çıktı.

Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı

Sönmez'in kullandığı araçta kardeşi Ömer Faruk Sönmez ve akrabaları İsmail Köse de hayatını kaybetti. Nişandan sonra feci kazada can veren Mehmet Fatih Sönmez'in Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezlerinin sahibi olduğu öğrenildi.

Sönmez'den geriye nişanda çekilen mutluluk dolu kareleri kaldı.

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Mehmet Fatih, İznik, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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