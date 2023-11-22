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Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı - Son Dakika

Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı

Ekim ayının başında nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş çifti ayrılık kararı aldı. Çift, karşılıklı konuşarak ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
22.11.2023 - 08:39,  Güncelleme: 08:56
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Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlandı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaları beklenen çift yollarını ayırdı.

"SEVEREK ÇIKTIĞIMIZ YOLDA ANLAŞARAK AYRILDIK"

Aynı anda Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikili, ayrıldıklarını duyurdu. Gökhan Çıra paylaşımında "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" dedi. Eylül Keleş ise paylaşımında "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı

NİŞAN TÖRENİ YAPMIŞLARDI

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş 5 Ekim'de aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı. Keleş nişan töreninde straplez kesim beyaz bir elbise giyerek saçlarını da topuz yaptırmıştı. Çıra ise siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise tercih etmişti.

Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı

Gökhan Çıra, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı - Son Dakika
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