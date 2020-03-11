Nişanlanan kızının altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nişanlanan kızının altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Son Dakika

Nişanlanan kızının altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta nişan yapan kızının altınlarını telefon dolandırıcısına teslim etmek için yola çıkan inşaat işçisini polis durdurup dolandırılmaktan kurtardı.

Nişanlanan kızının altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta nişan yapan kızının altınlarını telefon dolandırıcısına teslim etmek için yola çıkan inşaat işçisini polis durdurup dolandırılmaktan kurtardı.


Alınan bilgiye göre, inşaatlarda sıvacılık yapan Alaettin Kaba'nın (47) bugün öğle saatlerinde cep telefonuna bilmediği bir numaradan çağrı geldi. Telefonu açan Alaettin Kaba, kendisini savcı olarak tanıtılan telefon dolandırıcısının söyledikleri inanarak, talimatlarını harfiyen uyguladı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı Alaettin Kaba'ya, kimliği kullanılarak adına sahte altın alındığını ve bu durumu temizlemek için evinde bulunan altınları getirmesini istedi. Bunun üzerine Kaba, yeni nişanlanan kızının 35 bin TL değerindeki altınlarını alarak Kahramanmaraş Adliyesine gitmek için harekete geçti. Kızının durumu nişanlısına anlatması ve nişanlısının da polise bilgi vermesiyle harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Üngüt Mahallesi istikametinden Alaettin Kaba'nın kullandığı aracın önünü kesti. Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle Kaba, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Polis ekipleri eşliğinde emniyete götürülen Kaba, kendisini dolandırmak isteyen kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.


Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaettin Kaba, başından geçen olayı şöyle anlattı:


"Öğle saatlerinde bilmediğim bir numaradan çağrı aldım. Savcılıktan aradıklarını ve kimliğimi kullanılarak yüklü miktarda sahte altın alındığını söylediler. Beni bu olaydan kurtarmak istediklerini belirterek altın istediler. Bende inandım yeni nişanlanan kızımın altınlarını aldım yola çıktım. Bu sırada kızım nişanlısını aramış oda polise bilgi vermiş. Yolda iken polis önümü kesti. O anda dolandırıldığı anladım. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim." - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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