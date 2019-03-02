Son Dakika Haberleri: Nişanlı Çift Düğün Davetiyesi Dağıtırken Kazada Yaralandı

Nişanlı Çift Düğün Davetiyesi Dağıtırken Kazada Yaralandı

1 saat önce

BURSA'da akrabalarına düğün davetiyesi dağıtan Emre Tokel (37) ile nişanlısı Fatma Nur Can'ın (33) içinde bulunduğu kamyonet, dere yatağına yuvarlandı.

Nişanlı Çift Düğün Davetiyesi Dağıtırken Kazada Yaralandı, System.String[]
BURSA'da akrabalarına düğün davetiyesi dağıtan Emre Tokel (37) ile nişanlısı Fatma Nur Can'ın (33) içinde bulunduğu kamyonet, dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen kamyonetteki nişanlı çift, yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde  İnegöl İlçesinde Kınık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan sürücü Emre Tokel yönetimindeki 40 LE 222 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen kamyonette sıkışan Tokel ve nişanlısı Fatma Nur Can yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sıkıştıkları kamyonetten itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

Fatma Nur, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayından İlginç Seçim Mitingi: Cübbe Giyip Halka Seslendi TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 21:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nişanlı Çift Düğün Davetiyesi Dağıtırken Kazada Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]