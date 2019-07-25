Son Dakika Haberleri: Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü (2)
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Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü (2)

2 gün önce

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturdukları sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice Durası ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi.

Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü (2), System.String[]

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ'
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturdukları sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice Durası ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi. Erdoğan, nişanlısının çok etkilendiğini, siteye girmek istemediğini, taşınmak için ev aradıklarını belirtti. Kavganın ardından kendilerinin de yakınlarının da tedirgin yaşadığını kaydeden Erdoğan, "Nişanlımı yerde yatarken gördüm. Üzerine kapanıp kollarını ve bacaklarını tutmuşlar, yumruk atıyorlardı. Nişanlım baygın halde ama hala vuruyorlar. Onu korumak için üzerine kapandım. Ben o an yetişmesem bugün cenazesini alacaktım. On kişi saldırdı bize" dedi.
'KOLLARIMA VE BACAKLARIMA OTURUP BENİ DARBETTİLER'
Hatice Durası ise komşusu Çiğdem K.'nin kendisini, oğlunu gönderek konuşmak için havuzun yanına çağırdığını anlattı.  Havuz kenarına gittiği anda saldırıya uğradığını ifade eden Durası, "Kendimi savunmaya çalışsam da yere yıktılar beni. O an baygınlık geçirdim. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla ben yerde yatarken, kollarıma bacaklarıma oturup beni darbetmişler. Üzerime kapanıp beni korumaya çalışan nişanlımı da darbettiler. 'Bizimle uğraşılmaz' diyorlar. Bizi tehdit ediyorlar" diye konuştu.


Hatice Çarpar, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:04 Kaynak: DHA
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