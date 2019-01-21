Son Dakika Haberleri: Nişanlı Çifti Trafik Kazası Ayırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nişanlı Çifti Trafik Kazası Ayırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı

45 dakika önce

Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 3 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada nişanlı çiftten damat adayı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Yahyalı Kavşağında meydana geldi. Kuzuluk istikametinden Adapazarı yönüne seyir halinde olan A.B.K. idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan kavşağa çıkmak isteyen Mehmet Demirtaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.B.K. yönetimindeki otomobil takla atarak ters döndü. Karayolunun adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan Nazlı O., Mehmet Demirtaş, Raziye Şeyma Y. ve Ahmet B. K. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesi sonrasında Raziye Şeyma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Demirtaş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mehmet Demirtaş ile Nazlı O.'nun nişanlı oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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