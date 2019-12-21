Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı - Son Dakika
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Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

6 saat önce

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybederken nişanlısı ağır yaralandı.

Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı, System.String[]

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybederken nişanlısı ağır yaralandı.


Kaza, Sivas- Ankara karayolu üzerinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine ilerleyen B.K. idaresindeki 58 AT 458 plakalı yolcu otobüs, kavşakta dönüş yapan Coşkun Yurduseven isimli polis memuru idaresindeki 35 KHA 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası polis memuru ve araçta bulunan nişanlısı Filiz A. araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Yurduseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nişanlısı Filiz A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden polis memuru Yurduseven'in Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi. Çiftin yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Ankara, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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