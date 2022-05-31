Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

31.05.2022 09:07
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce nişanlı bir kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce nişanlı bir kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı.

İddiaya göre, hurdacılık yapılan bir araçla Aydınlar beldesine gelen 3 kişi, kimsenin olmadığı Cakan ailesinin evine girerek nişanlı kızın ziynet eşyalarını çaldı. Altın takıları çalınan nişanlı kızın babası Yusuf Cakan, hayvancılık ile uğraştıkları için evde olmadıkları sırada beldede görülen yabancı 3 kadının evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasında bulundu. Cakan, "Biz hayvancılıkla uğraştığımız için o esnada dışarıdaydık. Hırsızlar yatak odamıza kadar girerek bazanın altında olan nişanlı kızıma ait 150 bin TL'ye yakın altın bilezik, yüzük, saat ve küpesini çalmışlar. Hırsızlar bizim evden kaçarken komşularımız fark ediyor ancak hurdacı aracı kadınları alarak mahallemizi hızla terk ediyor. Haber verilmesiyle eve geldiğimde, kızımın takılarının olduğu yere baktığımda olmadığını fark ettim. Hemen jandarmaya haber verdim. Buradan rica ediyorum, üstü kapalı kasa ve üzerinde 'Maraşlı' yazısı bulunan araca dikkat ediniz, biz yandık başkaları yanmasın" dedi.

(Orhan Emen - İHA)

Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı - Son Dakika


Son Dakika
09:33 Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı
09:31 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 09:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement