Son Dakika Haberleri: Nişanlı Polislerin Tartışması Ölümle Bitti

Nişanlı Polislerin Tartışması Ölümle Bitti

1 saat önce

Ankara'nın Çankaya İlçesinde nişanlı komiser yardımcısı çiftin tartışması cinayetle bitti.

Nişanlı Polislerin Tartışması Ölümle Bitti, System.String[]
Ankara'nın Çankaya İlçesinde nişanlı komiser yardımcısı çiftin tartışması cinayetle bitti. Büyüyen tartışma sonucunda nişanlı çiftten Yeliz Y. ölürken Hasan Hüseyin G. de ağır yaralandı. Olay, saat 23.30 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Caddesi üzerinde nişanlı çiftten birinin evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı komiser yardımcısı çift, evin önünde park halinde bulunan 06 BV 7036 plakalı otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, belindeki beylik tabancası ile önce nişanlısı olan komiser yardımcısı Hasan Hüseyin G.'yi daha sonra da kendini vurdu. Kendisi de komiser yardımcısı olan Yeliz Y., olay yerinde hayatını kaybederken nişanlısı ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis Hasan Hüseyin G., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Hasan Huseyin, Çankaya, Ankara, Güncel
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