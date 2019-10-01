Nişanlısı ile annesini darbeden sanık hakim karşısında

Ataşehir'de nişanlısı ile annesini aralarında çıkan tartışmada silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Kankıran ile avukatı katıldı. Müşteki Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi ise avukatları temsil etti.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Temel Kankıran, müşteki Ceren Kaplakarslan'ın nişanlısı olduğunu belirterek, "Olay günü Ceren rahatsızlandığı için hastaneye gitmişler. Ben de hastaneye geçtim. Ceren'in doktorun yanına gitmesinde ve ödeme işlemlerinde yanındaydım. İşlemleri bitince yanına gidip 2 dakika konuşmak istedim. Kendisi orada konuşabileceğimizi söyledi, ben de sosyal medya hesabına eklediği fotoğrafın ne anlama geldiğini, ona yakışmadığını belirttim. Bunun üzerine bana küfür etti." dedi.

Daha sonra nişanlısının annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin üzerine saldırdığını iddia eden sanık Kankıran, şunları anlattı:

"O sırada Ceren rahatsızlandı. 'Arabaya geç otur' dedim. Ceren'e eğilip bir şey söylerken belimde bulunan ruhsatlı silah düşeceği esnada elimle tuttum. Ben aracın önünde çökük vaziyetteyken annesi beni kulağımın arkasından darp etti. Bir anda dönerken elimi geriye doğru atınca Nuray hanım yere düştü. Bu sırada tek gördüğüm şey Ceren'in silahı kapıp 'seni öldüreceğim, benim anneme nasıl vuruyorsun?' demesi oldu. Bu esnada annesi de arkadan diğer silahımı almaya çalışırken ayağım boşa düştü. Ceren bana vurmaya çalışırken annesine de çarptı. İkisi birlikte yere düştü."

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten sanık Temel Kankıran, "20 yıldır can güvenliği gereği iki silahla geziyorum. Ceren'e 'senin hayatını bitiririm' şeklinde sözüm olmadı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Müşteki Ceren Kaplakarslan'ın avukatı ise müvekkili ile annesinin yurt dışında olduğunu kaydederek, bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Temel Kankıran'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması hususlarını gözeterek tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Temel Kankıran ile müşteki Ceren Kaplakarslan'ın 2.5 yıldır duygusal birliktelik yaşadıkları ancak son zamanlarda aralarının açık olduğu anlatılıyor.

Müşteki Ceren Kaplakarslan'ın, müşteki şüpheli Temel Kankıran'dan hamile olduğu aktarılan iddianamede, olay günü Ceren Kaplakarslan'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle annesi müşteki şüpheli Nuray Deveci Yeşiltepe ve bir arkadaşı ile birlikte Ataşehir'de bir hastaneye gittikleri belirtiliyor.

İddianamede, arkadaşının haber vermesi üzerine Temel Kankıran'ın da hastaneye geldiği, Ceren Kaplakarslan'a refakat ettiği, hastane çıkışında da konuşmak istediğini söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı kaydediliyor.

Yaşanan tartışma sonucunda Temel Kankıran'ın ruhsatlı tabancalarını Ceren Kaplakarslan'a göstererek 'senin hayatını bitiririm' diye tehdit ettiği anlatılan iddianamede, aynı şekilde annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi de tehdit ettiği, ardından anne kıza silahın kabzasıyla vurarak yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Temel Kankıran'ın anne ve kızına yönelik "silahla kasten yaralama", "silahla basit yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 6 yıl 9 aydan, 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan iddianamede, Ceren Kaplakarslan'ın annesi Nuray Deveci Yeşiltepe hakkında da yaşanan kavga sırasında Temel Kankıran'a vurarak yaraladığı gerekçesiyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.