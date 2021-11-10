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Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile ceza aldı - Son Dakika

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile ceza aldı

10.11.2021 15:44

Kocaeli'de birlikte alkol aldığı arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Şahsa, iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz sene Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesinde meydana gelen olayda Aydın Memiş'ten (55) haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş'in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOL ALDIĞI KADINA SARKINTILIK ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ekipler, 55 yaşındaki Aydın Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş'in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş'i nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde Sultan A.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

"KIZ ARKADAŞIMA TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN OLDU"

Sanıkların yargılanmasına, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sultan A.'nın avukatı Melike Yavuz, tutuklu sanık Bahadır A. ve avukatı Ceren Terzioğlu Alkuş katıldı. Son sözleri sorulan sanık Bahadır A., "Olayların böyle olmasını istemezdim. Aydın Memiş, kız arkadaşıma tacizde bulunduğu için böyle bir olay meydana geldi" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 15 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sultan A.'nın "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi. Aydın Memiş'i öldüren tutuklu sanık Bahadır A.'ya ise "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile ceza aldı

Jandarma, Kocaeli, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile ceza aldı - Son Dakika


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