Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova, düğününe birkaç gün kala yatak odasında yarı çıplak bir şekilde ölü halde bulundu.
Nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin ile yaşayan genç kadının ölümü,Voronin'in annesinin eve gelmesi ile ortaya çıktı. 26 yaşındaki Marina Pankratova'nın onlarca yerinden bıçaklandığı ve evin kan gölüne döndüğü öğrenildi.
Adli Tıp'taki ilk incelemede, saatler süren işkencede gelin adayının nişanlısı Voronin tarafından yumruklanıp tekmelendiği belirlendi. Kan donduran cinayet ülke gündemine oturdu.
Babası Rus gizli istihbarat servisi KGB'nin eski çalışanı olan Alexander Voronin nişanlısını öldürdükten sonra kaçsa da koronavirüs tedbirleri nedeniyle fazla uzaklaşamadan yakayı ele verdi.
Mahkemeye sunulan kanıtlar katilin genç kadının kafasına baltayla vurduğunu gösterdi, cesette 83 darbe tespit edildi. Alexander Voronin mahkemede "Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı, davaya bakan hakim ise katile 14,5 yıl hapis cezası verdi.
Son Dakika › Dünya › Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış - Son Dakika Dünya