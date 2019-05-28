Son Dakika Haberleri: Nişanlısına "Hakkını helal et" diye yazıp giden kayıp genç bulundu
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Nişanlısına "Hakkını helal et" diye yazıp giden kayıp genç bulundu

6 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde sözlüsü Elif Çetinkaya'nın cep telefonuna, "hakkını helal et" mesajını gönderdikten sonra ortadan kaybolan Kadir Hayri İrbeç'in Fethiye'de olduğu ve Kaş'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Nişanlısına
Antalya'nın Kaş ilçesinde sözlüsü Elif Çetinkaya'nın cep telefonuna, "hakkını helal et" mesajını gönderdikten sonra ortadan kaybolan Kadir Hayri İrbeç'in Fethiye'de olduğu ve Kaş'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İHA muhabirinin gencin babasıyla görüşmeye gittiği sırada yaşanan gelişme, aileyi sevince boğdu.

Oğlunun bulunduğu haberi gelmeden birkaç dakika önce yaptığı açıklamada oğlunun, Pazar günü saat 11.00 sıralarında hiç kimseye haber vermeden Kaş'tan Kalkan'a gittiğini, sözlüsüyle buluştuğunu, saat 16'da Patara'da Çayağzı'nda dayısının oğullarının yanına gidip yemek yediğini ve saat 21.30'dan sonra 'Ben Kaş'a gideceğim' deyip ayrıldığını, sözlüsüne cep telefonuyla elveda mesajı gönderdiğini söyleyen baba Eli İrbeç, gelen haberle rahat bir nefes aldı.

Sözlüsü Elif Çetinkaya'nın (17) cep telefonuna, "hakkını helal et" mesajını gönderen Kadir Hayri İrbeç, jandarma ve polis tarafından 2 gündür aranıyordu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:06 Kaynak: İHA
Antalya, Çetinkaya, 3. Sayfa
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