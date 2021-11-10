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Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika

Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı

10.11.2021 22:49

Kocaeli'de birlikte alkol aldığı adamın, nişanlısına sarkıntılık yaptığını öne sürüp bıçaklayarak öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi. Olaya karışan nişanlısı ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesinde 17 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Aydın Memiş'ten haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş'in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 55 yaşındaki Aydın Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

KADIN TUTUKSUZ YARGILANDI

Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş'in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş'i nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde Sultan A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi

"CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Sanıkların yargılanmasına, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sultan A'nın avukatı Melike Yavuz, tutuklu sanık Bahadır A. ve avukatı Ceren Terzioğlu Alkuş katıldı. Son sözleri sorulan sanık Bahadır A, "Olayların böyle olmasını istemezdim. Aydın Memiş, kız arkadaşıma tacizde bulunduğu için böyle bir olay meydana geldi" dedi.

Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi

CİNAYET ZANLISINA 15 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sultan A'nın "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi. Aydın Memiş'i öldüren tutuklu sanık Bahadır A'ya ise "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı

Kocaeli, Aralık, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika
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