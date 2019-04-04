Nişanlısına Sürpriz Evlilik Teklifi Yaptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nurullah Mutluer (23), nişanlısı Edanur Durna'ya (23) Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nurullah Mutluer (23), nişanlısı Edanur Durna'ya (23) Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Meydanda araçları ve meşaleleri gören polis ekipleri, evlilik teklifi olduğunu öğrenince çifti kutlayıp tebrik etti.



Tavşanlı'da oturan Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduğu nişanlısı Edanur Durna'nın doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte sürpriz evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Cumhuriyet Meydanı'na arkadaşlarının araç konvoyu ile gelen Nurullah ve Edanur çifti, meşale ve konfetilerle karşılandı. Nişanlısı Edanur Durna'ya burada evlilik teklifinde bulunan Nurullah Mutluer, 'evet' yanıtı aldı. Çift, Rafet El Roman'ın 'Ömrümün Sahibi' şarkısında dans etti. Çiftin mutlu anlarına, çevrede bulunanlar da eşlik etti.



Bu sırada meydandaki araçları ve meşaleleri gören polis ekipleri herhangi bir asayiş olayı olup olmadığını kontrol etmek için geldi. Evlilik teklifi olduğunu gören polis merkezi amiri Mustafa Özel çifte mutluluklar diledi. Özel, Nurullah Mutluer'un organizasyon için Kaymakamlığa dilekçe verdiğini öğrenince, "Gençler Allah tamamına erdirsin" diyerek meydandan ayrıldı.



Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduklarını ve doğum günüde nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptığını söyleyerek, "5 yıldır beraberdik, doğum gününde böyle bir organizasyon hazırladık. Teklifimi kabul etti, çok mutluyuz" dedi. Edanur Durna da, çok şaşırdığını doğum gününde böyle bir teklifi hiç beklemediğini ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi. - Tahya

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