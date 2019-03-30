Son Dakika Haberleri: Nişanlısını Görmeye Gittiği Ukrayna'da Kalp Krizi Geçirerek Ölen Avukat Toprağa Verildi

Nişanlısını Görmeye Gittiği Ukrayna'da Kalp Krizi Geçirerek Ölen Avukat Toprağa Verildi

52 dakika önce

Nişanlısını görmeye gittiği Ukrayna'da kalp krizi geçirerek ölen avukat toprağa verildi Son yolculuğuna uğurlanan avukatın yakınları gözyaşlarına hakim olamadıKOCAELİ - Nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak...

Nişanlısını görmeye gittiği Ukrayna'da kalp krizi geçirerek ölen avukat toprağa verildi
Son yolculuğuna uğurlanan avukatın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

KOCAELİ - Nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak görev yapan 44 yaşındaki Avukat Haydar Sevgican, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak görev yapan 44 yaşındaki Avukat Haydar Sevgican, nişanlısı Elena Makhmutova'yı görmek için gittiği Ukranya'da kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sevgican, Ukranya'da yapılan işlemlerinin ardıdnan yaşadığı Kocaeli'ye getirildi. Daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle kalbine stent takıldığı öğrenilen Sevgican'ın cenazesi İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sevgican'ın babası Bedri Sevgican, annesi Neşe Sevgican, kız kardeşi Bahar Sevgican, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, arkadaşları katıldı.
Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı öncesinde Sevgican'ın babası Bedri Sevgican taziyeleri kabul ederken; annesi Neşe Sevgican, kız kardeşi Bahar Sevgican ile yakınları Sevgican'ın çok sevdiği Galatasaray formasının üzerine serildiği tabutun yanı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra kılınan cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

Kocaeli, Ukrayna, Kalp Krizi, Genel
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