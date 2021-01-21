Nişanlısını gözyaşları içinde izledi: Bir gün kızımız da görecek

Beyaz bir elbiseyle sahneye çıkan Perry'nin o anlarını da nişanlısı Orlando Bloom, Instagram'ta takipçileriyle paylaştı. Bloom, nişanlısını gurur gözyaşları içinde izlediğini belirterek, küçük kızının da bir gün annesinin tarihte aldığı bu rolü göreceğini belirtti.Nişanlısının o anlarını gururundan kaynaklanan gözyaşları içinde izlediğini belirten Bloom, tarihin bu noktasında iyileşeceklerini, birleşeceklerini ve sevgiyi umut ettiklerini belirtti.Etkinlik kapsamında aralarında Jennifer Lopez, John Legend, Lady Gaga, Demi Lovato ve Bruce Springsteen'in de bulunduğu çok sayıda ünlü sahne aldı. Lopez, şarkısını söylemeden önce sahneye çıkarken bir resmi görevli eşlik etti. Beyazlar giyen Jennifer Lopez'in bu görüntüsü bazıları tarafından "parlak ışık" olarak nitelendirildi. Törende sahne alan ünlülerden biri de Lady Gaga idi. Ünlü şarkıcı ABD milli marşını seslendirdi.Kadın meslektaşları genellikle beyaz giymeyi tercih ederken Lady Gaga, her zamanki tarzını bozmadı. Bruce Springsteen de yemin töreni etkinliklerinde sahneye çıkan ünlüler arasındaydı. John Legend, havanın soğuğundan etkilenmemek için paltosu ve atkısıyla sahneye çıktı.