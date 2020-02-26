Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kız ile nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kız ile nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kız ile nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras ile maktulün son görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras ile maktulün son görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir- Seyitgazi karayolu yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Aras'ın, nişanlısı Emrah Öztürk ile yolun karşıya geçmesi ve tellerin arasından kent ormanına girmesi yer alıyor.

Görüntülerde, bir süre sonra ise Aras'ın ormandan tek başına çıktığı, yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

Olay

24 Şubat'ta, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.

Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra Aras ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kız ile nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:25 Kaynak: AA
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