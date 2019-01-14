Son Dakika Haberleri: Nişanlısını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

Nişanlısını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nişanlısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Nişanlısını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nişanlısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Nişanlısı Gökhan Evinç'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25), annesi Canan M. (47) ile babası Bülent M. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ceyda M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, annesi ve babası serbest bırakıldı.

Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evlerinde dün nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışan Ceyda M, babasına ait tüfekle nişanlısına ateş etmiş, Evinç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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