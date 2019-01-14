Nişanlısını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı

Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı