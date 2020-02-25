Nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı - Son Dakika
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Nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

Nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de tartışma sırasında nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, Emrah Öztürk'ün kent ormanı girişinde öldürülmesine ilişkin yakalanan Zehra A. (22), ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Zehra A, adliyeden çıkarılırken cinayetin nedenini soran gazetecilere "Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var." yanıtını verdi.

Jandarmadaki ifadesinde "Sana sürprizim var, gözlerini kapat." diyerek nişanlısı Öztürk'ü bıçakladığını belirten zanlının, savcılık ve hakimlikteki sorgusunda "Ormanda bana yanaşmaya çalıştı, istemeyince bıçak çıkardı. Boğuşma sırasında boğazı kesildi ve bıçaklandı." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Kars'ta 2018'de nişanlanıp ayrılan Zehra A'nın bu kişiyi de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

Bu olay nedeniyle "basit yaralama" suçundan bir süre cezaevinde tutulan şüphelinin, "Ailemin baskıları nedeniyle nişanı atamıyordum. Hatta kendi ailem, nişan atmaya razı olmadıkları için 'Buradan cenazen çıkar.' diyorlardı. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum." savunmasını yaptığı kaydedildi.

Olay

Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.

Omanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra A. ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.

Eskişehir, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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Son Dakika

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