Nişanlısını öldüren genç kadın: "Ben bıçak güzeliyim" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nişanlısını öldüren genç kadın: 'Ben bıçak güzeliyim' - Son Dakika

Nişanlısını öldüren genç kadın: "Ben bıçak güzeliyim"

6 saat önce

Eskişehir'de nişanlısını gittikleri ormanda 8 yerinden bıçaklayarak boğazını kesen Zehra Aras (22), sosyal medya sayfasında bir düğünde elinde bıçaklı görüntüleri paylaşarak 'ben bıçak güzeliyim' yazması kan doldurdu.

Nişanlısını öldüren genç kadın:

Eskişehir'de nişanlısını gittikleri ormanda 8 yerinden bıçaklayarak boğazını kesen Zehra Aras (22), sosyal medya sayfasında bir düğünde elinde bıçaklı görüntüleri paylaşarak 'ben bıçak güzeliyim' yazması kan doldurdu..


Eskişehir'de 7 ay önce nişanlandığı ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Emrah Öztürk'ü (28) 8 kere bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Zehra Aras, Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zehra Aras, burada suçunu itiraf etti. 'Kasten öldürme' suçundan cezaevine gönderilen Aras'ın, geçmişte sosyal medya üstünden paylaştığı video ise büyük tepki çekti.


'Ben bıçak güzeliyim' diye paylaşım yapmış


Kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilen Zehra Aras'ın, bir sosyal medya sitesinden yapmış olduğu paylaşım ise kan dondurdu. Bir mekanda, kişinin üstüne konulan tahtaya bıçak fırlatılıp kayıt altına alınan ve bunları sosyal medyada paylaşan Zehra Aras, büyük tepki çekti. Videonun üzerine yazmış olduğu 'ben bıçak güzeliyim' kelimeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan acı olayın ardından videonun altına ise birçok kişi tarafından yorum yapılırken, nişanlısını öldürmesi konusunda tepki yağdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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