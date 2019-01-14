Son Dakika Haberleri: Nişanlısını Öldüren Katil Zanlısı Hemşire Tutuklandı

Nişanlısını Öldüren Katil Zanlısı Hemşire Tutuklandı

1 saat önce

- Nişanlısını öldüren katil zanlısı hemşire tutuklandıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisini vurmakla tehdit ederek şiddet uyguladığını ileri sürdüğü nişanlısını av tüfeği ile vurarak öldüren hemşire tutuklanırken, annesi ve babası ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Nişanlısını öldüren katil zanlısı hemşire tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisini vurmakla tehdit ederek şiddet uyguladığını ileri sürdüğü nişanlısını av tüfeği ile vurarak öldüren hemşire tutuklanırken, annesi ve babası ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah Darsofa Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmadığı öğrenilen hemşire C.M. (25), kendisine sürekli dayak ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç ile kavga etti. C.M., babasının evinde yaşanan tartışmada nişanlısına av tüfeği ile ateş açtı. Olay sonrası genç kadın 155'i arayarak, babasına ait av tüfeği ile nişanlısını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Gökhan Evinç'in yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ölen Evinç'in çok sayıda suçtan sabıkası bulunduğu iddia edilirken, Asayiş Büro ekiplerinin incelemelerini tamamlaması sonrası öğle saatlerinde gözaltına alınan baba, anne ve kızları C.M. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen katil zanlısı C.M. tutuklanırken, annesi C.S.M. ve babası B.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kadının adliyeye girişinde gözlerinin yaşarması dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

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