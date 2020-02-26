Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2) - Son Dakika

Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2)

6 saat önce

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTIEskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) olay öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2), System.String[]

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) olay öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk ile birlikte Eskişehir- Seyitgazi yolu üzerinden karşıya geçiyor ve tellerin arasından kent ormanına giriyor. Bir süre sonra ise Zehra Aras'ın ormandan tek başına çıkarak yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

ÖZTÜRK'ÜN SON GÖRÜNTÜSÜ

Emrah Öztürk'ün öldürülmeden önceki son görüntüsü olan güvenlik kamerası kayıtları aynı zamanda cinayetin delili olarak savcılık dosyasına girdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Öztürk'ün ormanda ölü bulunduğu sıralarda, katil zanlısı nişanlısı Zehra Aras ise otogardan Antalya'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalanmıştı.


Eskişehir, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
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