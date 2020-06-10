Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifadesini değiştirdi: Yüzü maskeli 2 kişi öldürdü - Son Dakika

Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifadesini değiştirdi: Yüzü maskeli 2 kişi öldürdü

ESKİŞEHİR'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gezmek için gittikleri kent ormanında, boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras(22), ilk duruşmada, cinayeti itiraf ettiği daha önceki ifadelerini yalanlayıp, nişanlısını, ormanlık alanda karşılarına çıkan...

Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifadesini değiştirdi: Yüzü maskeli 2 kişi öldürdü, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gezmek için gittikleri kent ormanında, boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras(22), ilk duruşmada, cinayeti itiraf ettiği daha önceki ifadelerini yalanlayıp, nişanlısını, ormanlık alanda karşılarına çıkan yüzleri maskeli 2 kişinin öldürdüğünü öne sürdü. Aras, "Emrah ormanda cebinden bıçak çıkartıp, 'Seninle oynayacağız, seni öldüreceğim' dedi. Kaçarken arkamdan geliyordu, çalılar arasından yüzü maskeli biri çıktı. Emrah'ın yolunu kesip, bıçağı karnına sapladı. Diğeri de beni kovaladı" dedi.

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı işçi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir'e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.  Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Zehra Aras'ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

?Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 4'cü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan tutuklu sanık Zehra Aras'ın yargılanmasına başlandı. Aras, davanın ilk duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Savunması sorulan Aras, cinayetin ardından verdiği ifadelerini yalanlayıp, nişanlısı Emrah Öztürk'ü kendisinin öldürmediğini iddia etti. Aras, "Emrah ile sosyal medya üzerinden arkadaş olduk ve arkadaşlığımız ilerledi. Bana para göndermeye başladı. Sürekli para gönderiyordu, kendisinin özürlü olduğunu öğrendim. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Akıl hastalığı gibi bir rahatsızlığı vardı. Kendisine de sordum, doğrulamadı. Sürekli evlenmek istediğini söylüyordu. Tek bir şartla kabul edeceğimi, evlendiğimizde bana el sürmeyeceğini söyledim. O da kabul etti. Acımıştım, teklifini kabul ettim. İki yıl boyunca para gönderdi. Hasta olmasına rağmen çok iyi bir kişiydi. Para gönderdiğini ailesi de biliyordu. Yaklaşık 8 ay nişanlı kaldık. Ailesi de bana çok iyi davranıyordu. Annesi altın bile almıştı. Beni Eskişehir'e, Emrah çağırdı. Düğün hazırlığı için eşya alacağımızı söyledi. Yine para gönderip, çok ısrar etti. Eskişehir'e geldiğimde öğretmenevinde konakladım. Ertesi gün Emrah ile buluşup evlerine gittik. Eskişehir'i gezdik, dolaştık. İki gece onlarda kaldım. Emrah ile alışveriş yaptık, bana altın aldı ve para verdi" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN ANTALYA'YA TATİLE GİDECEKMİŞ

Zehra Aras, cinayeti itiraf ettiği ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürerek, Öztürk'ü ormanlık alanda karşılarına çıkan yüzleri maskeli 2 kişinin öldürdüğünü savundu. Aras, "Alkol almıştım, komalık oluncaya kadar içmişim. Olay sabahı kendimi çok kötü hissediyordum. Emrah beni hastaneye götürmek için ısrar etti. Evlerinin karşısındaki ormanlık alana tellerin arasından girdik. Doğayı gezdireceğini söyledi. Havanın sıcak olduğunu söyleyip montunu çıkardı. Cebinden bıçak çıkarıp 'Seninle oyun oynayacağız, seni öldüreceğim' dedi. Şaka yapıyor zannettim. Kaçmaya başladım. Arkamdan geliyordu. Kaçarken çalıların arasından tanımadığım yüzü maskeli biri çıktı. Sesinden erkek olduğunu anladım. Bu kişi Emrah'ın önünü kesip, elindeki bıçağı karnına sapladı. Ben kaçmaya devam ettim, başka biri daha çıkıp, arkamdan gelmeye başladı. Ormandan çıkışı bulup, ana caddeye çıktım. Biraz ilerledikten sonra kafe gördüm. İçeriye girip çay içtim. Sonra Emrah'ın evine gittim. Panik haldeydim, ailesi kayıp olarak polise haber vermiş. Polis ifademi alıp, beni serbest bıraktı. Daha sonra otogarda yakalanıp tutuklandım. Yakalanmasaydım Antalya'ya tatile gidecektim. Biraz kafa dinledikten sonra memleketim Kars'a gidecektim. Emrah'ı ben öldürmedim" diye konuştu.

'BASKIYLA İFADE VERDİM'

Mahkeme başkanının, olaydan sonraki ifadelerini hatırlatması üzerine de kendisine baskı yapıldığını, şok halindeyken ifade verdiğini öne süren Aras, "Karakolda ve sorgu hakimliğinde verdiği ifadeleri kabul etmiyorum. Mahkemede verdiğim ifade geçerlidir. Karakolda polis baskısıyla böyle ifade verdim, şoktaydım. Olaydan sonra kendime gelememiştim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Emrah ile aramda hiçbir problem yoktu" dedi.

AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

Duruşmada dinlenen tanıklar ise Zehra Aras'tan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatının talebi üzerine Aras'ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.  Zehra Aras'ın tutukluluk halinin devamına da hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

'KASTEN ÖLDÜRME' VE 'HIRSIZLIK' SUÇLARINDAN CEZA İSTENİYOR

Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Zehra Aras hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 'ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayetten 1 hafta paylaşılan videoda, Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanındakiler ile birlikte yere uzanan dansçının üzerindeki tahtaya bıçak attığı görülmüştü. Zehra Aras'ın 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı video, tepki toplamıştı.


- Zehra
Eskişehir, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifadesini değiştirdi: Yüzü maskeli 2 kişi öldürdü - Son Dakika

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