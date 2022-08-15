Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2)

15.08.2022 15:38

NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADIMersin'de, merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Mersin'de, merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı. Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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