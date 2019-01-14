Nişanlısını Vurarak Öldüren Katil Zanlısı Hemşire Adliyeye Sevk Edildi

Nişanlısını vurarak öldüren katil zanlısı hemşire adliyeye sevk edildi Katil zanlısı kadının basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakması dikkat çekerken gözyaşı dökmesi dikkat çektiBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü nişanlısını...

Nişanlısını vurarak öldüren katil zanlısı hemşire adliyeye sevk edildi

Katil zanlısı kadının basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakması dikkat çekerken gözyaşı dökmesi dikkat çekti



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü nişanlısını av tüfeği ile vurarak öldüren hemşire C.A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Darsofa Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmadığı öğrenilen hemşire C.A. (25), babasının evinde nişanlısı Gökhan Evinç ile kavga etti. C.A., eve gelerek kendisini vuracağını ileri sürdüğü nişanlısına av tüfeği ile kurşun yağdırdı. Olay sonrası genç kadın 155'i arayarak, babasına ait av tüfeği ile nişanlısını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan Evinç'in yaşamını kaybettiği tespit edildi. Ölen Evinç'in çok sayıda sabıkası bulunduğu iddia edilirken, olayla ilgili Asayiş Büro ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen katil zanlısı hemşire C.A. ve annesi yapılan sağlık kontrolünün ardından Edremit Adliyesine getirildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen genç kadın savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

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