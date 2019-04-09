Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti (Tekrar)

AYDIN'ın Köşk ilçesinde nişanlısının ailesiyle evlilik tarihi konusunda tartışma yaşadığı öne sürülen İlyas C. (31), evde kendini ipte tavana asarak yaşamına son verdi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde nişanlısının ailesiyle evlilik tarihi konusunda tartışma yaşadığı öne sürülen İlyas C. (31), evde kendini ipte tavana asarak yaşamına son verdi.



Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan İlyas C., dün evde yalnız başınayken odasına geçip kendini tavana iple astı. Saat 18.00 sıralarında eve gelen yakınları, İlyas C.'nin tavana asılı cesediyle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası İlyas C.'nin cesedi, Köşk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yakınları, İlyas C.'nin 2 yıllık nişanlı olduğu genç kızın evine ziyarete gittiğini, evlilik tarihiyle ilgili tartışma nedeniyle eve döndüğünde moralinin bozuk olduğunu söylediler. Jandarma, İlyas C.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



- Aydın

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Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti

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