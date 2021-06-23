Nişanlısının evlenmek için kendisini beklediğini söyledi, 9 yıl cezadan kurtulamadı - Son Dakika

BOLU'da, 1 kilo 454 gram esrarla yakalanıp tutuklu yargılanan Mevlüt Kılıç, çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu ifade ederek, nişanlısının evlenmek için kendisini beklediğini ve bir daha suç işlemeyeceğini söyledi. Mahkeme, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kılıç'a iyi hal indirimi de uygulayarak, 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada, 1 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü Mevlüt Kılıç gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mevlüt Kılıç hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'BENİ SERBEST BIRAKIN NİŞANLIMA KAVUŞAYIM'?Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen davanın son duruşmasına Mevlüt Kılıç ve avukatı katıldı. Duruşmada son savunması istenen Mevlüt Kılıç pişman olduğunu belirterek, "Çaresizlikten dolayı uyuşturucu ticareti işine girdim. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, bir daha böyle bir işe kalkışmayacağım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan utanç duyuyorum. 2 yıllık nişanlıyım, nişanlım beni bekliyor. Beni serbest bırakın nişanlıma kavuşayım. Söz veriyorum size, özür dilerim, eylemimi kabul ediyorum. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, suçun sabit olduğunu, tüm delillerin tamamlandığını ve suç vasfının tam olarak oluştuğunu belirterek, sanık Mevlüt Kılıç'ı iyi hal indirimi uygulayarak 9 yıl 2 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.