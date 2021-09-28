Bursa'nın Nilüfer'in Çalı Mahallesinde ikamet eden nişanlısının balkonuna vinçle tırmanan genç, görenleri şaşırttı.
Aralarında kırgınlık bulunan genç damat adayı, kiraladığı vinçle nişanlısının oturduğu apartmanın 3. katına tırmandı.
Aşağıdan da arkadaşlarının meşaleler ile destek verdiği gencin nişanlısı, ilk başta ne olduğunu anlamazken, küskünlük kısa sürdü. Genç kız, damat adayının özrünü kabul ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Nişanlısının kalbini kıran damat barışmak için yaptığıyla şaşkınlık yarattı! Barışmak için vinçle balkonuna çıkıp, meşaleler eşliğinde özür diledi - Son Dakika