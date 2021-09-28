Nişanlısının kalbini kıran damat barışmak için yaptığıyla şaşkınlık yarattı! Barışmak için vinçle balkonuna çıkıp, meşaleler eşliğinde özür diledi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer'in Çalı Mahallesinde ikamet eden nişanlısının balkonuna vinçle tırmanan genç, görenleri şaşırttı.

KALBİNİ KIRDIĞI NİŞANLISININ BALKONUNA VİNÇLE TIRMANDI

Aralarında kırgınlık bulunan genç damat adayı, kiraladığı vinçle nişanlısının oturduğu apartmanın 3. katına tırmandı.

DAMADIN ARKDAŞLARI DA MEŞALELERLE DESTEK VERDİ

Aşağıdan da arkadaşlarının meşaleler ile destek verdiği gencin nişanlısı, ilk başta ne olduğunu anlamazken, küskünlük kısa sürdü. Genç kız, damat adayının özrünü kabul ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.