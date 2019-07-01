Nişanlısının kardeşini öldürdü
2 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde ablasının nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:43 Kaynak: AA
'in Konak
ilçesinde ablasının nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güney
Mahallesi'nde Tugay Keser (24) ile ablasının nişanlısı N.G. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G, Keser'e tabancayla ateş etti.
Sağlık ekipleri, Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Keser'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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