Son Dakika Haberleri: Nişanlısının kardeşini öldürdü
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Nişanlısının kardeşini öldürdü

2 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde ablasının nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Nişanlısının kardeşini öldürdü, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde ablasının nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde Tugay Keser (24) ile ablasının nişanlısı N.G. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G, Keser'e tabancayla ateş etti.
Sağlık ekipleri, Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Keser'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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