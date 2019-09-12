Son Dakika Haberleri: Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı meltem, dönüşte kalp krizinden öldü
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Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı meltem, dönüşte kalp krizinden öldü

12 dakika önce

KONYA'da Fikret Balkan'ın (26) Beyşehir Gölü'ne götürüp sürpriz evlilik teklifi yaptığı nişanlısı Meltem Ertunç (22), dönüşte, otomobilde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı meltem, dönüşte kalp krizinden öldü, System.String[]
KONYA'da Fikret Balkan'ın (26) Beyşehir Gölü'ne götürüp sürpriz evlilik teklifi yaptığı nişanlısı Meltem Ertunç (22), dönüşte, otomobilde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.
Karapınar ilçesinde oturan çiftçi Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, pazartesi günü Konya'ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından Balkan, nişanlısını gezdirmek için Beyşehir Gölü'ne götürdü. Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti.
Çift daha sonra Karapınar'a dönmek için yola çıktı. Karapınar'a yaklaştıklarında, otomobili kullanan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince, Balkan otomobili durdurdu. Nişanlısının nefes almadığın fark eden Fikret Balkan, onu otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Meltem Ertunç, doktorların kalp masajı ve müdahalelerine yanıt vermedi.
Meltem Ertunç'un Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, Salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meltem Ertunç'un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi.
Mutlulukları yarım kalan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen görüntüler kaldı.


Kalp Krizi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
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