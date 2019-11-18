Son Dakika Haberleri: Nişanlısıyla tartışan genç kız bileğini kesti
Son Dakika 3. Sayfa Nişanlısıyla tartışan genç kız bileğini kesti - Son Dakika

Nişanlısıyla tartışan genç kız bileğini kesti

6 saat önce

Samsun'da nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu genç kız, bileğini kesti.

Nişanlısıyla tartışan genç kız bileğini kesti, System.String[]

Samsun'da nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu genç kız, bileğini kesti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu 19 yaşındaki Elaf I.S.A.A., girdiği bunalım sonucu bileğini kesti. Yaralanan genç kız 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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