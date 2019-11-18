Nişanlısıyla tartışan genç kız bileğini kesti
6 saat önce
Samsun'da nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu genç kız, bileğini kesti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
Samsun'da nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu genç kız, bileğini kesti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu 19 yaşındaki Elaf I.S.A.A., girdiği bunalım sonucu bileğini kesti. Yaralanan genç kız 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN
MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı