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Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı - Son Dakika

Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

05.09.2021 00:55
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde nişanlısıyla tartıştığı öğrenilen kadın, pencereye çıkararak kendisini aşağıya sarkıttı, polisin müdahalesi intiharı son anda engelledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde nişanlısıyla tartıştığı öğrenilen kadın, pencereye çıkararak kendisini aşağıya sarkıttı, polisin müdahalesi intiharı son anda engelledi.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 00.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nişanlısıyla tartışan S.D. isimli şahıs sinir krizi geçirdi. Bir anda evinin penceresine çıkan kadın, kendisini aşağıya sarkıttı. Aşağıya sarkan S.D.'yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir atlamaya karşı itfaiye ekipleri park halindeki araçları çektirip hava yastığı kurdu. Uzun süre sessiz bir şekilde kendisini aşağıya sarkıtan kadını, ekipler ikna etmeye çalışırken eve girmeyi başaran polis ekipleri aşağıya sarkan kadını içeriye çekti. Ekipler tarafından kurtarılan S.D. isimli kadın, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü. - AYDIN

Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

Efeler, Aydın, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı - Son Dakika


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