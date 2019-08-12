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Nişanlıya süslü kurbanlık koç

59 dakika önce

Kahramanmaraş'ta damat adayı Serhat Cömert (32), nişanlısına kurbanlık koç aldı.

Nişanlıya süslü kurbanlık koç, System.String[]
Kahramanmaraş'ta damat adayı Serhat Cömert (32), nişanlısına kurbanlık koç aldı. Balonlarla süslenen koçun boynuzuna altın bileklik takıldı.

Türk kültürünün örf ve adetlerinden olan gelin adayına hediye kurbanlık koç geleneği Kahramanmaraş'ta da yaşatılıyor.

Kentte berberlik yapan Serhat Cömert, nişanlısı Esra Güvercin'e bayrama özel kurbanlık koç hediye aldı.

27 Eylül 2019 tarihinde dünya evine gireceği nişanlısı için canlı hayvan pazarına giden Cömert, aldığı kurbanlık koçu önce balonlarla süsledi. Cömert, boynuzuna altın bileklik taktığı koçu nişanlısına hediye edecek.

Koçun üzerine ay yıldız çizdirip nişanlısının adını da yazdıran Cömert, "Örf, adet ve geleneklerimizin yok olmaması adına bu koçu nişanlıma bayram hediyesi olarak aldım. Allah tüm Müslümanların kurbanlarını kabul etsin" diye konuştu.

Canlı hayvan satıcısı Doğan Biricik ise insanların geçmişte kız evine kurbanlık koç hediye ettiğini belirterek, "Damat adayının nişanlısına koç hediye etmesi eski bir geleneğimizdir. Bu koç süslenir ve bayram günü kız evine hediye edilir. Arkadaşımız da bu geleneği sürdürerek bir koç aldı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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