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Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs "sıcak yuvaları" oldu - Son Dakika

Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs "sıcak yuvaları" oldu

17.01.2022 11:07
Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs "sıcak yuvaları" oldu

Antalya'da nişanlıyken satın aldıkları otobüsü karavana çeviren çift, birleştirdikleri hayatlarını karavana sığdırarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da nişanlıyken satın aldıkları otobüsü karavana çeviren çift, birleştirdikleri hayatlarını karavana sığdırarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kampta çadır kurdukları sırada tanışan Mert ve Yağmur Şahinoğlu Kaybaki, bir süre sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Nişanlı oldukları dönemde satın aldıkları otobüsü, içini yaptırarak "Pera" adını verdikleri karavana dönüştüren genç çift, 6 aydır "küçük yuvalarında" hayatı paylaşıyor.

Karavanlarında mutlu bir evlilik sürdüren Kaybaki çifti, bazen lüks dairelerin sahip olduğu kent, bazen de hayalleri süsleyen doğa manzarasıyla sabah gözlerini açıyor.

-"Ev döşemek yerine otobüsü karavana dönüştürdük"

Mert Kaybaki, AA muhabirine, eşiyle 4 sene önce tanıştıklarını ve gittikleri kamplarda genelde çadırda kaldıklarını söyledi.

Çadır kampında bulundukları bir gün çok üşüdüklerini ve hep akıllarında olan karavan fikrini hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Kaybaki, "Eşim evlendikten sonra karavanda yaşamayı teklif etti. Bu fikir benim de çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Hemen karavan araştırmaya başladık." dedi.

Kaybaki, otobüs satın aldıklarını ve ev döşemek yerine otobüsü karavana dönüştürmeye başladıklarını ifade etti.

-"Düğünde bazı yakınlarımız altın yerine teker taktı"

Düğüne bir gün kala karavanın ruhsatını aldıklarını belirten Kaybaki,"Karavanı gelin arabası yaptık, çok keyifli bir düğünümüz oldu. Düğünde bazı yakınlarımız altın yerine teker taktı. Yakınlarımız ve arkadaşlarımız karavana göre hediye aldı. O günden beridir de karavanda yaşıyoruz. İkimiz de çalışıyoruz. Sabahları işimize gidiyoruz, akşamları da evimize döner gibi karavanımıza geliyoruz. Hafta sonları karavanımıza binip gezmeye gidiyoruz. Evlenir evlenmez karavanda yaşayan var mı bilmiyorum ama herkese tavsiye ediyoruz. Biz çok mutluyuz." diye konuştu.

Tanıdıkları birçok kişinin karavan hayalini emeklilikten sonraya bıraktığını ifade eden Kaybaki, bu hayali gençken gerçekleştirmenin daha keyifli olduğunu dile getirdi.

Karavanda yaşadıkları için şu ana kadar hiç pişman olmadıklarını vurgulayan Kaybaki, "Pişmanlığımız sadece 'keşke karavana şunu da yapsaydık' oluyor. 'Keşke ev tutsaydık' diye bir pişmanlığımız olmadı, aksine 'iyi ki eve yapacağımız masrafı karavana yaptık' diyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Sürekli bir arada olmak mutlu ediyor"

Yağmur Şahinoğlu Kaybaki ise kamp çadırının taşıma, temizleme, yerleştirme ve toplama işinin hoşuna gitmediğini, bu nedenle karavan alma hayalini hızlandırdıklarını söyledi.

Ailelerinin de karavanda yaşama fikrine olumlu bakması üzerine evlendikten sonra karavana yerleştiklerini aktaran Kaybaki, şöyle devam etti:

"Zaten zamanımızın çoğunu iş yerinde geçiriyorduk, evde çok bulunmuyorduk. Evlenmeden önce ailemle büyük bir evde yaşıyordum ve sadece yemeklerde bir araya gelebiliyorduk. Şimdi ise her şeyi birkaç metrelik alanda yapıyoruz. O anlamda sürekli bir arada olmak mutlu ediyor beni. Bazen bir deniz kenarı bazen bir göl evimizin manzarası oluyor."

Kaybaki, çocukları olduğunda da eve çıkmayı düşünmediklerini, daha büyük bir karavana geçmeyi planladıklarını kaydetti.

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Evlilik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs 'sıcak yuvaları' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişanlıyken satın alıp karavana dönüştürdükleri otobüs "sıcak yuvaları" oldu - Son Dakika
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