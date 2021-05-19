NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Nişantaşı'nda sanatçı Yiğit Sarıkaya, balkonda kemanı ile marşlar çaldı. Sanatçıya komşuları ve cadde üzerinden geçen vatandaş eşlik ederek, coşkuya ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Nişantaşı'nda sanatçı Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil, Koronavirüs tedbirlerinden dolayı kutlamaların yapılamadığı için işyerinin balkonuna çıktı. Kemanını eline alan sanatçı Yiğit Sarıkaya, İzmir Marşı, 10'uncu Yıl Marşı ve İstiklal Marşı ve çok sayıda marşı balkonundan Nişantaşı sakinlerine dinletti. Sarıkaya'yı gören çevre sakinleri eline cep telefonu alarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Sarıkaya balkon konseri sonunda alkış topladı.

ESKİ COŞKULARI HATIRLATTIK

Balkon resitali yapan Yiğit Sarıkaya 19 Mayıs'ın çok önemli olduğunu belirterek, 'Bugün balkonda müzik ziyafeti verdik. Pandemiden dolayı bayramlarımızın yeterince coşkulu kutlanamadığını düşündük. Halkımızın da buna üzüldüğünü düşündük. Hem milli bayramlarımızı anmış olalım hem de atamızdan bize yadigar kalan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayalım istedik. Halk da ilgi ile karşıladı çok memnunuz, bayağı toplananlar oldu, ilgi gösterenler. Tüm Türkiye olarak milli bayramlarımıza düşkün olduğumuz için böyle şeyler bizim için çok önemli diye konuştu.