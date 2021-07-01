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Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı soruşturması tamamlandı - Son Dakika

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı soruşturması tamamlandı

01.07.2021 14:38

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı soruşturması tamamlandı Sanığın 5 yıla kadar hapsi istendi Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı soruşturması tamamlandı

Sanığın 5 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Çakın'ın 'silahla kasten yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından 5 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 6 Haziran günü Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın şüpheli Eray Çakın ile aralarında 3-4 metre mesafe bulunduğu belirtildi. Akademisyen Akkaya'nın ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiğini, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını söylediği anlatıldı. Akkaya'nın ifadesinin yer aldığı iddianamede, arkadaşı Yasemin Farhat'ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığını, kendisinin ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin 'kediyi darp edemezsiniz' diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığını söylediği kaydedildi. Akkaya'nın ifadesinde, kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, 'Sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan' diye bağırdığı, kendisinin de 'Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz' dediği, şüphelinin de elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığı söylediği belirtildi.

Şüpheli Eray Çakın suçlamaları kabul etmedi

Şüpheli Eray Çakın'ın ifadesinin yer aldığı iddianamede, Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, sakin bir şekilde Akkaya'ya 'Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var' dediğini, Akkaya'nın kendisine 'Sen kendi işine bak i...' dediğini, bunun üzerine kendisine hakaret edemeyeceğini belirterek 'Kediden ve benden rahatsızsan burası Nişantaşı, burada birçok parkta kedi var ve benim gibi insanları çok görürsünüz. Eğer rahatsızsan Gaziosmanpaşa'da bir parkta rahatça oturabilirsiniz' dediğini ve elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Neşe'nin alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu, bu arada parkta bulunan sivil polisin araya girdiğini, Akkaya'nın 'Biz burada başörtüsünden dolayı oturamıyoruz. Bizi burada istemiyorlar' diyerek bağırdığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği anlatıldı.

Parktaki insanların tedirgin hissettiği vurgulandı

İddianamede, şüphelinin söylemi ve Neşe Nur'un başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta Yasemin Farhat'ın başına bir kötülük geleceği korkusuyla İstanbul'dan ayrıldığı müştekiler açısından, kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığının bu nedenle eylemde, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçunun unsurlarının oluştuğu vurgulandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 7 Haziran'da gözaltına alınan Eray Çakın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvurulması üzerine ek ifadesi alınan Eray Çakın'ın 10 Haziran'da tutuklandığı da kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın 'Silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Eray Çakın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı soruşturması tamamlandı

Cumhuriyet, Nişantaşı, İstanbul, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı soruşturması tamamlandı - Son Dakika


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