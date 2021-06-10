Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi - Son Dakika

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşına saldıran Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basında ve sosyal medya paylaşımlarında İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması gereği duyulduğunu bildirdi.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ"

Başsavcılıkça, 6 Haziran 2021'de Eray Çakın, Neşe Nur Akkaya ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Eray Çakın hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Neşe Nur Akkaya ve Y.F'nin 9 Haziran'da cumhuriyet başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda Eray Çakın hakkındaki soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' ile 'silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında Eray Ç. bugün ifadesinin alınmasına müteakip 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

"SİZİN GİBİLERİ BURADA İSTEMİYORUZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çalışan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'ndaki Mıstık Parkı'na gelmişti. Bankta oturan ikilinin yanına sokak kedileri de toplandı. Akkaya sevdiği kedilerden biri üzerine çıkınca aşağı indirdi. Bu sırada yanlarına gelen Eray Çakın, "Siz o kediyi darp edemezsiniz" diyerek Akkaya ile tartışmaya başladı. Genç kadın kediyi sevdiğini anlatmaya çalışsa da başaramadı.

Sözlü tartışmanın devam etmesi ile Çakın, başörtülü Neşe Nur Akkaya'ya "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, sizin yeriniz burası değil, yeriniz Gaziosmanpaşa, defolun gidin" dedi. Akkaya da, "Rahatsız oluyorsan sen başka bir yerde oturabilirsin" karşılığını verdi.

TERMOSLA VURDU

Bunun üzerine Çakın elindeki termosu Akkaya'ya fırlattı, daha sonra da yumrukladı. Aldığı darbeler nedeniyle yere düşen Akkaya geçici bilinç kaybı geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eray Çakın'ı gözaltına alırken, Neşe Nur Akkaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakın polis merkezindeki ifadesinde Akkaya'nın kediyi darbettiğini, bu yüzden sinirlenerek saldırdığını öne sürdü.