Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması - Son Dakika
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Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması

29.05.2022 12:30

İstanbul'da Osmanbey metrosunun çıkışında bir kadın kalçasına dokunulduğu söyleyerek çığlık atmaya başladı. Kadının gösterdiği şüpheli, çevredeki vatandaşların takibi sonucu yakalanarak darp edildi. Vatandaşın polise teslim ettiği şüpheli, ilk ifadesinde olayı kabul ederken, kadına "yanlışlıkla" dokunduğunu öne sürdü.

Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu.

DOKUNDUĞUNU KABUL ETTİ

Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Metro çıkışı kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik
Metro çıkışı kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik
Metro çıkışı kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik
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Kaynak: DHA

Şişli, Metro, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan 'yanlışlıkla dokundum' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması - Son Dakika
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