Nişantaşı'nda bir mağazada turistin çantasını böyle çaldılar - Son Dakika
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Nişantaşı'nda bir mağazada turistin çantasını böyle çaldılar

14.08.2022 11:02

Nişantaşı'nda bir mağazada turistin çantasını böyle çaldılar Nişantaşı'nda 2 kişi, Suudi Arabistanlı kadın turistin alışveriş için girdiği bir mağazada bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantasını çaldılar.

Nişantaşı'nda bir mağazada turistin çantasını böyle çaldılar

İSTANBUL - Nişantaşı'nda 2 kişi, Suudi Arabistanlı kadın turistin alışveriş için girdiği bir mağazada bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantasını çaldılar. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 11 Ağustos'ta Şişli Nişantaşı'nda bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, Suudi Arabistan uyruklu Madawi Alshubality alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Çantasını bir kenara bırakan turist kadın otururken o esnada mağazaya 2 kadın daha girdi. Alışveriş yapıyormuş gibi etrafa bakan kadınlar Madawi'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp asılı duran çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Suudi Arabistanlı turist çantasını çalan kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Turist kadının çantasının çalındığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda bir mağazada turistin çantasını böyle çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nişantaşı'nda bir mağazada turistin çantasını böyle çaldılar - Son Dakika
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