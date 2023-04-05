Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

05.04.2023 15:45

- Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Genç eczacının katil zanlısı adliyeye sevk edildi Nişantaşı'nda tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldüren zanlı Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

- Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Genç eczacının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Nişantaşı'nda tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldüren zanlı Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Korkutma amacıyla ateş ettiğini iddia eden zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nişantaşı'nda meydana gelen olayda, bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31), yan binadaki apartman görevlisi Kadir K. tarafından silahla göğsünden vurulmuş, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Baran tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırganı

kısa sürede yakalayarak gözaltına almış, şahsın üst aramasında da olayda kullandığı tabanca ele geçirilmişti.

"Korkutmak için ateş etmiştim"

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Kadir K.'nin buradaki ifadesi ortaya çıktı. Zanlı sorgusunda, "Gökhan Baran 2 yıl önce burada işe başladı, onu 2 yıldır tanıyorum. Aramızda zaman zaman sürtüşmeler olur, bana küfür eder, benimle alaylı konuşurdu. Olay günü alışverişe giderken eczanenin önünde onunla karşılaştım. Aramızda ters bakma tartışması çıktı, bana küfür etti, üzerime saldırdı ve parmağım kırıldı. Ben de eve gidip, silahı alıp geldim. Silahla, korkutmak için ateş etmiştim. İkinci seferde de yanlışlıkla patladı" dedi.

Adliyeye sevk edildi

Zanlı Kadir K., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkış yaptığı esnada kendisine yöneltilen sorulara, "Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı Bismil'de huzur asayiş uygulamasında 9 kişi tutuklandı Bismil'de huzur asayiş uygulamasında 9 kişi tutuklandı Midyeci esnafın ekmek teknesini çalanlar polise yakalandı Midyeci esnafın ekmek teknesini çalanlar polise yakalandı

Nişantaşı, Hisarcık, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Beşiktaş, TFF'yi açık açık hukuksuzlukla suçladı: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında her şeyi anlattı! 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmiş
16:13 Kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e, AK Parti'den sert tepki: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir
16:05 Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı
15:59 Aslan şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Galatasaray'ın yeni marşı
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:24 Jorge Jesus'tan olay yaratan Ali Koç paylaşımı! Başkanın suratını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
15:23 Dijital habercilikte çığır açan teknoloji: Haberler.com'dan sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek 360 derece videolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 16:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement