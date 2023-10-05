Nişantaşı'nda Genç Bir Kişi Metrelerce Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Nişantaşı'nda Genç Bir Kişi Metrelerce Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti

Nişantaşı\'nda Genç Bir Kişi Metrelerce Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 05.10.2023 19:16

Nişantaşı'ndaki City's Nişantaşı AVM'de bir genç, yemek katının balkonundan metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın nedeni araştırılıyor.

Nişantaşı'nda bulunan City's Nişantaşı AVM'de bir genç, metrelerce yüksekteki balkondan yola düştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, City's Nişantaşı AVM'de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek katının balkonuna çıkan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten AVM'nin tabelasının üstüne ardından da yola düştü. Genci görenler vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerinde büyük panik yaşandı. Kısa sürede AVM'nin önüne gelen sağlık ekipleri, isminin C.D. olduğu öğrenilen 23 yaşındaki genci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevreyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AVM'ye girişlere bir süre izin verilmedi. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin hastanedeki hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Balkona gitti ve direkt atladı"

Gencin son anlarını gördüğünü söyleyen Halil Nehir isimli vatandaş, "Yukarıda alışverişe çıktım, bir şeyler alacaktım. Önümde biri kafasını sallayarak yemek katına çıktı. Önümde gidiyordu. Ben de balkona gideyim dedim. O da balkona gitti ve direkt atladı hiç düşünmeden" dedi.

"Önce tabelanın üstüne, oradan da aşağı düştü"

Olayın bir başka tanığı olan Mekan Çelik ise, "Dükkanın önündeydim, sandalyede oturuyordum. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Yukarıda birdenbire mont gibi bir şey düştü. Baktım bir çocuk aşağı düştü. Önce tabelanın üstüne, oradan da aşağı düştü. Belki bir şey yaparız diye herkes başına toplandı" diye konuştu.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından AVM'ye girişler yeniden açıldı. Polis, C.D.'nin düşme nedenini araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda Genç Bir Kişi Metrelerce Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişantaşı'nda Genç Bir Kişi Metrelerce Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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