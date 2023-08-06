İstanbul'da yüksek ev kiraları vatandaşların belini bükerken, bazı semtler de diğerlerine göre daha pahalı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Nişantaşı'nda bir bir dairede kiralık ilanı gören gençler, fiyatını sormak için telefon numarasını arayınca şoke oldu.
Aradıkları kişi, 3+1 daire için aylık kira bedelinin 90 bin TL olduğunu söyledi. Ayrıca binanın yeni, kombili ve asansörlü olduğu bilgisi verilirken, dairenin ise 170 metrekare brüt alanlı olduğu söylendi.
Fiyatı öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşayan gençler, o anları sosyal medyada "Keşke öğrenmez olaydık" notuyla sosyal medyada paylaştılar.
Son Dakika › Emlak › Nişantaşı'nda gezen gençler kiralık dairenin fiyatını öğrenmek için aradı, duyunca dumura uğradılar - Son Dakika