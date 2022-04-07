Nişantaşı'nda korku dolu anlar: Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nişantaşı'nda korku dolu anlar: Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

07.04.2022 10:18
Nişantaşı'nda korku dolu anlar: Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Nişantaşı'nda bir kişi yaşadığı dairede silahlı saldırıya uğradı.

Nişantaşı'nda bir kişi yaşadığı dairede silahlı saldırıya uğradı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Dairedeki bir başka kişinin saldırıdan kendini banyoya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi.

Olay, Nişantaşı Kodaman Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katındaki dairede dün 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, F.A. isimli kişi ayrıldığı kız arkadaşının yaşadığını düşündüğü daireye gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı ona Azerbaycan uyruklu S.A. açtı ve kız arkadaşının burada olmadığını söyleyince F.A. ile S.A. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyünce F.A. belindeki silahı çıkartarak S.A.'ya ateş etti ancak kurşunlar ona isabet etmedi. S.A. can havliyle kendini evin banyosuna attı ve kapıyı kilitledi.

Gözü dönmüş zanlı, olayla ilgisi olmayan kişiye kurşun sıktı

O anlarda, aynı evde yaşayan bir başka kişi V.Ü. silah sesini duyunca ne olduğunu anlamak için odasından çıktı. Bu kez de F.A. ile V.Ü. arasında tartışma yaşandı ve F.A., V.Ü.'nün iki bacağına birer el ateş etti. V.Ü. yerde kanlar içerisinde kalırken, F.A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Banyoda saklanan S.A. silah seslerini duyunca dışarı çıktı. S.A., yerde kanlar içinde kalan V.Ü.'yü görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Binada yaşayan diğer kişiler de silah sesleri üzerine daireye geldi ve yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerini beklemeye başladı. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çok kısa bir sürede olay yerine gelerek çalışmalarına başladı.

Yaralı hastanede tedavi altına alındı

Polisten hemen sonra olayın yaşandığı yere gelen 112 personeli, yaralıyı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İki bacağından yaralanan V.Ü.'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Eşi vurulan kadın şoke oldu

Öte yandan, olayın yaşandığı dairenin S.A.'ya ait olduğu, V.Ü.'nün bir süre önce imam nikahlı eşi ile birlikte buraya gelerek evin bir odasında yaşamaya başladığı öğrenildi. V.Ü.'nün yaşadığı saldırı sonucu yaralanarak kanlar içerisinde kaldığını gören imam nikahlı eşi ise olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Eşi yaralanan kadının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Bacağını bağladık, kan kaybını önlemek için bir şeyler yaptık"

Silah seslerinin yükseldiği daireye komşu olduğunu söyleyen Ekrem Dinç isimli bir vatandaş, "Yan tarafta atölyem var, iş yerim var. O kişi kız arkadaşından ayrılmış, sanırım onun hesaplaşması. Tam olarak bilmiyoruz. Zaten yan tarafla bir samimiyetimiz yok. Olayın bizim bildiğimiz kadarı bu. Yan tarafa sorduğumuzda söylenen o. Benim kapımın önünde silahla yaralanan arkadaş yatıyordu. Yardımcı olduk, bacağını bağladık, kan kaybını önlemek için bir şeyler yaptık. Sonra ambulans geldi ve alıp götürdü" dedi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

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Münir Karaloğlu, Nişantaşı, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda korku dolu anlar: Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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