NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

28.02.2022 09:48
NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı.

ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı. Araçların aynalarını çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Nişantaşı'nda 1 Şubat'ta meydana geldi. Nişantaşı'nda lüks araçları hedef alan 3 kişilik hırsızlık çetesi seçtikleri araçların yanına geldi. Bir kişi etrafı kontrol ederken iki kişi de aynaları sökmeye başladı. Aynaları poşete koyan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Araba sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan ekipler, hırsızların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen E.Ş ve M.S tantunicide gözaltına alındı. 3.şüpheli ise başka bir adreste gözaltına alındı. E.Ş ve M.S. tutuklanırken M.Y., adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin lüks araçların aynalarını çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-------------------Güvenlik kamerası görüntüsüSokağa gelen şüphelilerBir kişinin gözcülük yaparken diğer iki kişinin araçlara yanaşmasıBelirledikleri araçların aynalarını sökmeleriÇaldıkları aynaları poşete koyarak uzaklaşmaları

Genel ve detaylar


YORUMLAR
500
Nişantaşı'nda lüks arabaların aynalarını çalan hırsız kamerada Nişantaşı'nda lüks arabaların aynalarını çalan hırsız kamerada KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA KADIKÖY D-100'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Nişantaşı, Otomobil, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:08:03. #1.13#
SON DAKİKA: NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement